Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 26 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 marzo per il segno del Capricorno risulta un po’ confusa, forse è tornata una sensazione strana di disagio, questa Luna parla di momenti nervosi che sono dati dalla pressione che sentite! Avete voglia di stare da soli, di isolarvi come tutte le volte in cui avete a che fare con chi non capisce i vostri stati d’animo.

Entro aprile potrete fare una scelta in questo senso e capire se il rapporto che avete è davvero ciò che desiderate per il futuro. Nel frattempo durante questo week end cercate di gestire questa agitazione per non dovervi concentrare solo su ciò che non vi convince, trovate il modo per fare qualcosa che vi rilassi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 26 marzo: amore

In amore, cari Capricorno, c’è qualcosa che non va e ve ne siete accorti proprio in questi giorni! Sentite il bisogno di una pausa per capire e riflettere, forse anche stare un po’ da soli per ragionare su ciò che vi fa stare male. Non vi fidate troppo di chi non riesce a mettersi nei panni degli altri e presto avrete voglia di fare una scelta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 26 marzo: lavoro

Le possibilità nel campo professionale ci sono, cari Capricorno, specialmente se volete cambiare o iniziare un nuovo percorso perché avete appena iniziato ad affacciarvi al mondo del lavoro!

Rimanete propositivi, c’è modo di chiedere e ottenere di più se volete fare passi avanti nelle prossime settimane. Continuate a tenere d’occhio le finanze.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 26 marzo: fortuna

Sono giorni in cui vorreste dei chiarimenti, cari Capricorno, ma a volte non avete la forza di portare avanti troppe discussioni e preferite pensare e riflettere da soli su come continuare!

Cercate di non isolarvi troppo in ogni caso, la vostra razionalità vi spinge sempre verso la voglia di proteggervi, ma a volte avere altri punti di vista potrebbe aiutare.

