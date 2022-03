Oroscopo Paolo Fox Leone domani 26 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 marzo per i nati sotto il segno del Leone vi porta nuova energia, potreste sentirvi ricaricati rispetto ad una settimana in cui le tensioni vi hanno seguito da vicino! La vostra volontà di curare di più le emozioni e la famiglia ultimamente non ha coinciso con il tempo materiale che avete per fare tutto.

Questo fine settimana potrà aiutarvi a riconnettervi di più con gli affetti e i rapporti potranno ritrovare lo spazio che meritano nella vostra vita. Per quanto riguarda le tempistiche, nel mese di aprile avrete più possibilità di rivedere le vostre priorità.

Intanto il lavoro procede molto bene, il campo è favorito da un cielo attivo anche sui nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 marzo: amore

Ci saranno belle possibilità di riavvicinamento, cari Leone, soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia e dei Gemelli in questo week end! L’amore ultimamente vi ha fatto riflettere molto, i vostri impegni vi hanno tenuto un po’ lontani da chi amate, ma la situazione migliora già da domani, con un cielo predisposto alle belle relazioni e al recupero dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 marzo: lavoro

Se avete iniziato un nuovo lavoro o avete un nuovo progetto in cantiere, ci saranno conferme molto presto, in particolare da maggio, che vivrà di uno slancio particolare!

Nel frattempo è normale vivere momenti che sembrano avanzare al rallentatore, ma vi siete dedicati molto alla costruzione dei vostri desideri, sarete presto ricompensati.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 marzo: fortuna

Dalla giornata di domani potete lasciare fuori dalla porta la maggior parte del nervosismo che avete vissuto durante la settimana, riscoprire i sentimenti potrà darvi una nuova sferzata di energia!

Dedicatevi ai rapporti in questi giorni, la fine del mese è pronta a darvi ancora più esempi di successo, soprattutto se siete sempre stati sinceri.

