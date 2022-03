Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 26 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 marzo per i nati sotto il segno del Sagittario porta una Luna dissonante, che però non avrà molto effetto sul vostro buonumore questo fine settimana. Vi sentite energici e liberi, avete voglia di emozionarvi e costruire delle cose importanti!

I sentimenti sono altrettanto protetti, proprio grazie alla vicinanza del pianeta Venere, che insieme a questa influenza lunare invita i nati nel segno a divertirsi e lasciarsi i problemi alle spalle. Se da tempo pensate di dovervi liberare da un peso, questo è il momento giusto di farlo, di relegare nel passato le ciò che non vi piace più e dare inizio ad un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 26 marzo: amore

Per quanto riguarda le emozioni, cari Sagittario, i prossimi due giorni saranno dedicati proprio alla riscoperta della voglia di amare. Anche se non tutti si trovano nella situazione di fare proprio tutto quello che vorrebbero fare, c’è comunque modo di vivere il week end in modo spensierato per chiunque voglia concedersi una pausa, magari anche una gita fuoriporta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 26 marzo: lavoro

In queste giornate è più facile fare progetti, cari Sagittario, c’è sempre bisogno di guardare avanti e non aspettarsi che tutto succeda in un attimo, ma nei prossimi giorni sarà più facile per voi rivalutare il fascino dell’attesa, il vostro mese di riferimento è sicuramente maggio per raccogliere finalmente ciò che avete seminato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 26 marzo: fortuna

Il fine settimana avrete un cielo molto interessante, cari Sagittario, aumenta la vostra voglia di agire, di mettervi in gioco ed essere protagonisti!

Nei prossimi due giorni avrete tutto il tempo di vivere delle belle esperienze e pensare a come ripartire con tanta energia in più. Ricordatevi di essere sempre aperti a ciò che i sentimenti vi offrono.

