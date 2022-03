Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 26 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 marzo per i nati in Scorpione porta un po’ di dubbi, in particolare a chi in questi giorni si è dedicato molto agli altri e a ciò che stanno vivendo! I nati sotto questo segno spesso si sentono responsabili per chi hanno vicino, a volte così tanto da trascurare i loro stessi bisogni!

Quando amate date il massimo, ma esagerare potrebbe portare ad un rapporto sbilanciato in cui un partner si trova a dipendere dall’altro, cercate di portare avanti le relazioni in modo equilibrato. Da domani utilizzate un po’ di prudenza in più nel gestire le cose.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 26 marzo: amore

In ambito sentimentale, cari Scorpione, dovete fare attenzione a non perdere di vista voi stessi, mentre vi occupate degli altri! Se vi sentite poco sicuri adesso il consiglio è di aspettare la prima settimana di aprile, quando Venere tornerà favorevole e vi sentirete meno sotto pressione. Cercate intanto di vivere un week end di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 26 marzo: lavoro

Il cielo nel lavoro durante tutto il mese è stato abbastanza protettivo, cari Scorpione, con Nettuno, Sole e Mercurio nel segno avete raggiunto giorni davvero speciali per quanto riguarda la soddisfazione nella professione.

Continuate a decidere con razionalità, ricordate che la fine del mese sarà importante per avere stimoli in più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 26 marzo: fortuna

In queste prime giornate di primavera e in particolare da domani è necessario dimenticare la frenesia della settimana, cari Scorpione e ritrovare il benessere fisico!

Anche se alcune questioni continuano a farvi pensare un po’ troppo, cercate di trovare del tempo da dedicare a voi stessi, Marte è ancora contrario e la stanchezza potrebbe aumentare.

