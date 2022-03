Oroscopo Bilancia domani 28 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Questa giornata di lunedì, carissimi Bilancia, sembra essere piuttosto buona per l’amore, rendendovi attraenti e disponibili nei confronti di chi vi circonda, grazie soprattutto alla posizione della Luna! Sul lavoro potrebbe sorgere un qualche problema, o comunque qualcosa che non vi convincerà pienamente, ma una buona idea potrebbe essere parlarne e provare a risolverlo, dovreste riuscirci!

Leggi l’oroscopo del 28 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Bilancia, 28 marzo: amore

In amore, insomma, tutto quello che sembra attendervi dovrebbe essere piuttosto buono, grazie a quell’ottima Luna dalla vostra parte, cari Bilancia! Se foste impegnati, cercate solamente di godervi questa solare giornata, mentre voi single non dovreste tirarvi indietro in questo periodo! Sensuali ed attraenti, in serata qualcuno dovreste quasi certamente conoscerlo, e forse anche ad incantarlo!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 28 marzo: lavoro

Quanto, invece, dovrebbe attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di lunedì, carissimi Bilancia, sembra essere un generale ed importante aumento delle energie che vi animano!

Non aspettatevi enormi passi avanti ora come ora, ma se qualche problema o questione delicata vi riempisse la mente, cercate di affrontarlo a testa alta e superarlo, sapete di potercela fare!

Oroscopo Bilancia, 28 marzo: fortuna

La fortuna, infine, sembra accompagnarvi in questa giornata di lunedì, garantendovi un buon influsso, cari nati sotto la Bilancia!

In generale, sembra che la sua mano benevola possa aiutarvi a superare quei possibili problemi lavorativi!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!