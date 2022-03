Oroscopo Leone domani 28 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Questa vostra nuova giornata di lunedì, cari amici del Leone, sembra volervi causare una fastidiosa opposizione della Luna che tenderà a rendere i vostri rapporti poco sereni, e forse decisamente impegnativi. Siate cauti, l’amore dovrebbe fortunatamente esserne escluso, non preoccupatevi!

Mente, il lavoro procede serenamente e con sicurezza verso qualche nuovo progetto da attuare!

Oroscopo Leone, 28 marzo: amore

L’amore, insomma, non sembra essere soggetto a quella brutta Luna, e non dovrebbe subire conseguenze in questa giornata di lunedì nella quale i rapporti non sembrano procedere bene, cari Leone. Voi state comunque attenti, soprattutto a cosa dite e a come lo fate, sapete certamente come evitare che il partner si spazientisca, o vi fraintenda.

In serata organizzate qualcosa!

Oroscopo Leone, 28 marzo: lavoro

La sfera lavorativa che, dovrebbe, invece attendervi lunedì, cari amici del Leone, sembra essere veramente ottima per voi e dovrebbe condurvi direttamente verso qualcosa di nuovo ed entusiasmante!

Vi sarà certamente richiesto un grande impegno, sia per iniziare il nuovo progetto, che per portarlo a termine, ma se ci riusciste sappiate che potreste avvicinarvi al successo!

Oroscopo Leone, 28 marzo: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere decisamente importante per la vostra giornata di lunedì, carissimi amici nati sotto il Leone!

Sembra intenzionata a proteggervi da eventuali problemi nei quali sembrate poter incappare, ma state comunque attenti!

