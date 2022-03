Oroscopo di domani 28 marzo 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Scopri l'oroscopo di domani, 28 marzo 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora, segno per segno

Oroscopo Ariete

Cari nati sotto l’Ariete, in questo lunedì sembrate poter vivere delle ottime ore con il vostro partner, approfittatene per organizzare qualcosa!

Sul lavoro forse una nuova proposta potrebbe mettervi in qualche ottima situazione, accettatela!

Oroscopo Toro

Voi amici del Toro sembrate essere al cospetto di un lunedì importante per la vostra carriera lavorativa, cercate di darvi da fare! Nel frattempo, però, l'amore non sembra essere serenissimo, procedendo in una generale monotonia.

Oroscopo Gemelli

Carissimi Gemelli, quella che si aprirà lunedì sembra essere una giornata ottima per chiarire qualcosa di importante con qualcuno. Sul lavoro forse è il momento di fare qualche concreto passo avanti, impegnatevi, ma chiedete anche una mano!

Oroscopo Cancro

Amici nati sotto il segno del Cancro, per voi questo lunedì sembra essere abbastanza tranquillo, soprattutto parlando di amore e relazioni! Se il rapporto fosse in crisi, lavorate su una soluzione, mentre la stanchezza si farà un po' sentire.

Oroscopo di domani di 28 marzo: leggi l’articolo completo

Oroscopo Leone

Cari Leone, il lunedì che dovrebbe attendervi all'orizzonte di questa nuova giornata sembra essere colpito da una brutta Luna che renderà i rapporti poco sereni. Sul lavoro tutto procede serenamente verso un nuovo ed importante progetto!

Oroscopo Vergine

Carissimi Vergine, la vostra giornata di lunedì sembra invitarvi a mantenere la calma e la pazienza, specialmente in amore.

Sul lavoro forse un paio di tensioni tra colleghi vi distrarranno, ma magari aiutateli a risolverle, farete un figurone!

Oroscopo Bilancia

Amici nati sotto il segno della Bilancia, il lunedì che bussa alla vostra porta sembra essere decisamente buono per l'amore, vivetelo a pieno! Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad un qualche problema, ma potrete risolverlo con calma!

Oroscopo Scorpione

Carissimi Scorpione, ottimo quello che vi attende lunedì con una Luna pronta a gratificare la vostra vita amorosa, approfittatene specialmente voi single!

Il lavoro, nel frattempo, sembra essere colpito da qualche piccola ma fastidiosa discussione.

Oroscopo Sagittario

Voi cari amici del Sagittario sembrate essere al cospetto di un lunedì decisamente buono, con una Luna pronta a gratificare la vostra vita amorosa! Forse potrete risolvere qualche vecchia questione, mentre il lavoro è guidato da ottime energie!

Oroscopo di domani di 28 marzo: leggi l’articolo completo

Oroscopo Capricorno

Carissimi nati sotto il Capricorno, questo lunedì sembra essere abbastanza buono e tranquillo per voi, con delle ottime occasioni ad attendervi! L'amore sembra essere decisamente favorito, mentre sul lavoro occhio ai colleghi, qualcuno potrebbe ostacolarvi.

Oroscopo Acquario

Il vostro lunedì, cari Acquario, sembra essere colpito da qualche piccolo dubbio amoroso, state attenti a mantenere la calma. Sul lavoro le idee che vi animano potrebbero condurvi lontani, non dubitate delle vostre grandi capacità!

Oroscopo Pesci

Carissimi Pesci, infine, la giornata di lunedì che vi attende alle porte sembra essere illuminata da qualche buona situazione! In amore tutto è tranquillo, ma occhio alle prossime giornate, mentre il lavoro potrebbe essere leggermente confusionale.

