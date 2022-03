Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 31 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia consiglia di rivedere come affrontate le giornate, alcuni pianeti opposti possono darvi del lavoro in più proprio da domani. Utilizzate queste ultime ore del mese di marzo per chiudere le questioni in sospeso, anche se alcuni problemi sono arrivati recentemente è meglio non portarli avanti in un aprile che anche se vede la buona influenza di Saturno continua ad avere alti e bassi!

Se avete sentito dei cambiamenti di recente forse è perché non avete più voglia di sopportare e preoccuparvi e allora utilizzate questo periodo per sbarazzarvi dei troppi pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 31 marzo: amore

In amore, cari Bilancia, vi trovate in pieno cambiamento e il cielo sostiene questa voglia di arrivare ad una nuova chiarezza nei sentimenti! Anche nel caso vogliate lasciare indietro una storia che non vi convince più, avete la forza di guardare a qualcosa di nuovo perché è finito il tempo in cui accontentarsi, avete bisogno di puntare più in alto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 31 marzo: lavoro

Sul lavoro è sempre importante evitare di trascinare avanti problematiche che possono diventare pesanti il prossimo mese. Se siete stati colti di sorpresa da qualche avvenimento professionale ricordate di cercare una soluzione il prima possibile, anche da soli siete in grado di risolvere i problemi con efficacia e una buona dose di forza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 31 marzo: fortuna

In vista del week end dovrete trovare un modo per non cedere alla stanchezza, cari Bilancia, ultimamente se avete dovuto superare degli ostacoli forse vi siete arrabbiati un po’ troppo, con il destino, ma anche con voi stessi!

Utilizzate i prossimi giorni per riflettere e ritrovare il vostro equilibrio perché tra pochi giorni potrete fare affidamento su un cielo diverso.

