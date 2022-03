Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 31 marzo per i nati in Scorpione porta un po’ di agitazione, in particolare perché la vostra attesa di un cambiamento inizia a sembrarvi infinita. Perdere la pazienza è naturale quando ci si trova a disagio o ci sono piccoli problemi che in famiglia o sul lavoro richiedono attenzione!

Fortunatamente dalla giornata di venerdì per voi sarà più facile raggiungere degli accordi e risolvere ciò che vi turba, sia sul lavoro che negli affetti troverete il modo di avere a che fare con chi vi procura del nervosismo. Ultimamente avete voglia di cambiare ambiente e state pesando a come sarebbe la vostra vita se vi trovaste altrove.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 31 marzo: amore

Avete vissuto un mese particolarmente agitato in amore, cari Scorpione, forse avete già chiuso delle storie che non vi convincevano più, alcuni nodi sono arrivati al pettine e a causa di questa posizione contraria del pianeta dell’amore avete incontrato alcuni fastidi. Da domani pensate a come recuperare e a come vivere ciò che vi rende felici.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 31 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Scorpione, questo Saturno contrario vi mette in guardia dall’esagerare nelle questioni riguardanti il denaro! Dovete cercare di agire in modo equilibrato, utilizzando il più possibile la mediazione, dai primi giorni di aprile in avanti è possibile che ciò che si è incrinato torni a posto senza bisogno di agire troppo a riguardo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 31 marzo: fortuna

In queste giornate un po’ piene sarà difficile non sentire un po’ di stanchezza, la dissonanza di Venere e Marte durerà ancora qualche giorno e le energie potrebbero non essere al massimo sotto questo cielo!

Se avete dei dubbi meglio chiarire da subito, non è utile per il vostro benessere ignorare ciò che vi sta a cuore.

