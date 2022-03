Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 31 marzo per i nati sotto il segno della Vergine in attesa di un week end migliore, non troverete particolari difficoltà in questi giorni, forse qualche fastidio fisico, che vi ha dato da pensare nei primi giorni di questa settimana.

In vista del week end potrete assaporare un bel recupero invece, è tempo di pensare a come passare meglio le vostre giornate, anche se non avete certo bisogno di più concretezza, siete già perfettamente in grado di organizzare la vostra vita e sapere cosa volete raggiungere! Ultimamente avete avuto a che fare con chi non era d’accordo con voi o con chi secondo voi ragionava poco… ricordate che non tutti hanno la stessa chiarezza di intenti, ogni tanto bisogna esercitare un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 31 marzo: amore

In amore, cari Vergine, ci vuole un po’ più di cura da domani, perché i primi giorni di aprile saranno importanti per chi è in coppia, soprattutto per chi ha delle questioni da risolvere! Se sentite che i rapporti hanno bisogno di nuova vita è tempo di dedicarsi al recupero, i pianeti consentono i chiarimenti e anche le nuove relazioni hanno bisogno di tempo per svilupparsi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 31 marzo: lavoro

Sul lavoro siete sempre a vostro agio nel ragionare, ma c’è anche chi vi crea nervosismo perché sembra non avere la vostra stessa cura delle cose!

In questo ultimo periodo forse avete anche discusso in ambito professionale, meglio non esagerare perché Giove è ancora opposto e tornerà in una posizione migliore solo dal mese di maggio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 31 marzo: fortuna

Scacciate i pensieri negativi, cari Vergine, in questi giorni vi trovate in alto rispetto ad altri segni, proprio per la vostra capacità di vivere con i piedi per terra, in modo concreto!

Conoscete molto bene voi stessi e questo fine settimana saprete come dare il meglio di voi per vivere al massimo le giornate in cui le stelle vi sostengono.

