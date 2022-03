Oroscopo Paolo Fox Leone domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 31 marzo per i nati sotto il segno del Leone sarà dedicato alla capacità di adattamento. Se in amore è meglio non cedere alle polemiche e lasciarsi scivolare le cose addosso, sul lavoro c’è bisogno di impegno, forse perché da poco avete ottenuto un incarico importante, una nuova posizione che richiede tutta la vostra attenzione e molta della vostra energia!

Anche per voi presto arriverà un maggio liberatorio, pieno di nuove occasioni, intanto l’inizio del mese di aprile vede ancora un Marte opposto fino alla metà del mese. Se riuscite cercate di godervi al massimo queste giornate di metà settimana, perché i vostri week end sono sempre intensi e questo in arrivo non farà eccezione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 31 marzo: amore

Come ormai sapete il pianeta dell’amore si troverà in opposizione ancora fino al 5 di aprile, quindi ci vuole cautela nei sentimenti per non cedere ad inutili discussioni! È possibile scambiare forti sentimenti per qualcosa di più, quindi l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di usare tutta la vostra energia per non cedere ai contrasti, soprattutto per le coppie giovani nate da poco.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 31 marzo: lavoro

Le soddisfazioni nel mondo del lavoro arrivano per chi è già al lavoro per mantenere una bella posizione ottenuta con molta fatica, mentre chi è in attesa di una chiamata dovrà aspettare ancora un po’, tra il mese di aprile e quello di maggio.

Siete in un periodo di adattamento, emozionante, ma difficoltoso.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 31 marzo: fortuna

La capacità di azione aumenterà con l’arrivo del nuovo mese, cari Leone, un periodo che aspettate da tempo per scrollarvi di dosso questa sensazione di dover lottare molto per ottenere una parte di ciò che desiderate!

Non agite troppo di impulso da domani, serve mantenere un bell’equilibrio nei giorni tesi.

