Oroscopo Capricorno domani 5 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

L’ottimismo delle ultime settimane continuerà a essere presente e vi renderà particolarmente seducenti, andando a vantaggio dei Capricorno single che potranno concedersi un incontro galante. Otterrete dei buoni successi sul lavoro se riuscirete a essere meno puntigliosi del solito e una carezza da parte della fortuna se sarete in grado di ammettere che, ogni tanto, anche voi potete sbagliare.

Liberatevi della vostra corazza da duri e lasciatevi andare all’emotività.

Oroscopo Capricorno, 5 aprile: amore

Per voi Capricorno single l’amore sembra essere un miraggio, ma non è così: di fronte agli ostacoli non dovrete scoraggiarvi, anzi, bisognerà scacciare via tutte le paure per ritentare ed essere più fortunati. Se sarete in grado di abbassare le difese e lasciare spazio al romanticismo, i sentimenti vi sorrideranno.

Oroscopo Capricorno, 5 aprile: lavoro

Siete in grado di smuovere e montagne, quindi di certo le colline che si presenteranno oggi sul lavoro non vi spaventeranno affatto.

L’importante è non focalizzarsi troppo sul pelo nell’uovo: datevi tregua e datela soprattutto ai colleghi, che non sanno più come accontentare le vostre richieste assurde.

Oroscopo Capricorno, 5 aprile: fortuna

Dite di essere sfortunati? Sbagliato: siete voi che, come tutti gli esseri umani, sbagliate e dovrete rimediare ai vostri errori da soli.

Non è difficile, basta solo chiedere scusa, fare un passo indietro e cercare di mettere una toppa abbastanza grande per riparare il danno. Chi è causa del suo male pianga se stesso!

