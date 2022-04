Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 7 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 7 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia ha qualcosa in comune con quello della Bilancia in questo momento, il consiglio è infatti quello di non fare passi pi lunghi della gamba, perché il silenzio potrà davvero portarvi lontano nei prossimi giorni, più di ciò che potreste dire!

Se vi siete accorti che un problema che si era presentato all’inizio dell’anno deve ancora essere risolto, meglio sfruttare l’occasione in questo mese di aprile, proprio perché chi ha già combattuto e in parte vinto sembra vivere un cielo più sereno. Questa sensazione di un ritorno ai pensieri durerà fino a sabato, quindi c’è bisogno di utilizzare più forza e determinazione per non cedere e perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 7 aprile: amore

Nei sentimenti, cari Bilancia, c’è bisogno di un riavvicinamento, più che altro ne sentite voi il bisogno, con tutto ciò che succede sotto questo cielo! Se la quotidianità vi mette alla prova potete sempre contare sulla vostra capacità di combattere, non cedete e continuate a contare su un Saturno che vi consente di rialzarvi dopo le cadute.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 7 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Bilancia, vi è richiesto di dare di più, anche se con questo Sole e Mercurio in opposizione non è certo semplice agire con forza. Al contrario, da domani potreste lottare con la sensazione di stanchezza, avete resistito per troppo e adesso fate fatica a reagire!

Cercate di non cedere alle provocazioni e continuare per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 7 aprile: fortuna

Non è semplice affrontare un cielo così combattivo, cari Bilancia, ovviamente ci sono provocazioni che arrivano dall’esterno in cui voi non avete colpa, ma che vi portano ad un livello di stress piuttosto alto.

Il consiglio è quello di ritrovare nuova energia, provare a isolarvi dai problemi e recuperare il vostro equilibrio, che è fondamentale per vivere in pace.

