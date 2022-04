Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 7 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 7 aprile per i nati in Scorpione vi consiglia di approfittare di questa Luna positiva dal pomeriggio, fino alla giornata di sabato per riscoprire i rapporti! I pianeti vi aiutano decisamente in questo periodo, con una Venere e un Giove attivi avete molte possibilità di lasciare indietro qualche incertezza, i dubbi che normalmente possono portarvi anche a decidere di abbandonare delle cose oppure mettere fine a delle relazioni.

Sono in arrivo ottime notizie entro sabato, quindi preparatevi a voler superare gli ostacoli e comunicare ciò che provate, le stelle vi consentono di essere più aperti e pronti al dialogo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 7 aprile: amore

In amore, cari Scorpione, i prossimi giorni avrete le idee più chiare, sia per recuperare dei rapporti, sia per decidere di concludere delle relazioni che da troppo tempo non vanno. Il cielo per i sentimenti vi spinge a comunicare, soprattutto venerdì e sabato! In questo periodo importante per trovare nuove passioni, cercate di essere più sicuri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 7 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, l’aiuto di Giove vi sprona a non perdere le occasioni che possono presentarsi, soprattutto perché state vivendo giornate in cui è più semplice decidere ciò che volete raggiungere e comunicare le vostre decisioni!

Siete sicuramente meno infastiditi da quello che non potete controllare e questo vi permetterà di mantenere lucidità nelle scelte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 7 aprile: fortuna

Un periodo che richiede molta energia da parte vostra questo, cari Scorpione, i pianeti vi supportano, ma ci sono giornate migliori di altre e allora da domani concentratevi sul mantenere alto il livello di energia, anche perché vi servirà agire con calma in particolare domenica, giorno in cui avrete delle cose importanti di cui occuparvi.

