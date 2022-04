Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 7 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 7 aprile dei nati sotto il segno dei Pesci consiglia un risveglio delle belle emozioni, soprattutto dalla giornata di domani e fino all’inizio del week end! Domani se vorrete comunicare nelle relazioni o sul lavoro le stelle proteggono le comunicazioni, quindi non abbiate paura di farvi avanti e portare le vostre ragioni.

In un cielo così positivo si può pensare di poter ottenere tutto ciò che si desidera, non è sempre così, ma aumentano le occasioni in cui è possibile trovare soluzioni, momenti di realizzazione e forza. In amore se provate un sentimento non ricambiato è meglio cercare altrove, avrete opportunità di vivere in armonia anche i rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 7 aprile: amore

A livello sentimentale state vivendo momenti intriganti, forse c’è già qualcuno che vi piace e dovete scoprire se vale la pena impegnarsi in questo possibile rapporto oppure no! Cercate di essere più aperti rispetto a ciò che provate e ricordate che se una relazione non decolla tutte le altre possibilità possono ancora arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 7 aprile: lavoro

Con questi pianeti ancora attivi, cari Pesci, c’è spazio per il recupero sul lavoro, per programmare progetti importanti che possono decollare molto presto!

La forza che avete in questi giorni e in particolare da domani vi spinge a risolvere anche questioni burocratiche o legali che da tempo vi procurano del fastidio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 7 aprile: fortuna

Un cielo di tutto rispetto per voi, cari Pesci, che continua a darvi più di una soddisfazione!

Anche con l’antipatia della Luna che in queste ore è andata un po’ in contrasto con l’atmosfera generale di questo momento, siete comunque forti e pronti a guardare al futuro con più speranza.

