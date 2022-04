Oroscopo di domani 16 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 16 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

La Luna in Bilancia si oppone al Sole nel vostro segno dandovi non poche seccature.

Cercate di essere più razionali e meno impulsivi, troverete un porto sicuro nel buon senso del partner a fine serata. Giornata giusta per ripiegare sul cibo e concedervi qualche peccato di gola. Ci saranno altri momenti per essere baciati dalla fortuna.

Oroscopo Toro

Avrete diverse occasioni per dare una svolta interessante agli aspetti più importanti della vostra vita. Non sottovalutate le piccole cose e impegnatevi per regalarvi un futuro migliore.

Le persone che vi circondano vi dimostrano sempre più il loro affetto, facendovi sentire amati. La forma fisica non è al massimo ma avete passato momenti sicuramente peggiori.

Oroscopo Gemelli

Venere, Giove e Nettuno ostacoleranno il vostro cammino ma, per fortuna, gli altri astri saranno vostri amici. Questo vi aiuterà ad avere un fine settimana movimentato, se non rovente. La vita di coppia si calmerà, mentre per i single si prevedono nuovi incontri che non faranno dormire la notte.

Oroscopo Cancro

Rimanete concentrati su ciò che vi circonda, dove potreste trovare la soluzione alle questioni che vi affliggono. Mettete da parte dubbi e incertezze: il partner vi chiede collaborazione e presenza, mentre voi vi lasciate coinvolgere da una situazione trasgressiva. Non sarebbe il caso di rimettervi sulla giusta via?

Oroscopo Leone

Mercurio e Luna mettono in luce diversi aspetti della vostra vita, toccando argomenti come amicizia, alleanze, gite, viaggi, amore e vacanze.

La vita sentimentale vi chiede di essere più comprensivi con il partner: non esistono solo le vostre esigenze, la coppia è composta da entrambi. Tenetelo bene a mente!

Oroscopo Vergine

Weekend segnato da spese extra, soprattutto in vista delle festività. La vita sentimentale attraverserà una fase un po’ delicata, che potrete sfruttare sia per vivere una breve avventura, sia per cercare un rapporto più impegnativo, stabile e duraturo.

Oroscopo Bilancia

Quando le situazioni non si possono cambiare non resta che accettarle. Smettete di consumare energie inutilmente: rassegnatevi e cercate qualcosa che si adatti meglio alle vostre possibilità. Se l’umore è troppo a terra dedicatevi al movimento e allo sport: vedrete che la forma fisica vi restituirà un benessere generale.

Oroscopo Scorpione

Se chiederete molto otterrete molto, ma probabilmente dovrete accettarle qualche compromesso: con la Luna nel segno precedente il vostro, infatti, non riuscireste a realizzare i vostri progetti da soli neanche se lo voleste.

Intensificate contatti e amicizie, scovate nuovi interessi e cambiate ciò di cui non siete particolarmente contenti al momento. L’intesa di coppia sarà alle stelle, strano ma vero.

Oroscopo Sagittario

Gli astri vi saranno favorevoli, quindi la giornata sarà segnata da novità interessanti. Marte tirerà fuori tutto il vostro spirito di iniziativa, mentre l’intraprendenza vi aiuterà a portare a termine una questione molto delicata. Sarete molto intuitivi e questo vi aiuterà nell’intesa con il partner.

Oroscopo Capricorno

Qualche nuvola di troppo oscurerà il vostro cielo, con il cuore colmo di romanticismo ma i piedi sempre saldi per terra. Ottimi i rapporti in famiglia, dove manterrete la vostra solita chiarezza. L’importante è non fare promesse che potreste non mantenere.

Oroscopo Acquario

Pensate che pretendere la vostra libertà sia il modo migliore per rafforzare l’amore con il partner? Forse è il caso che rivediate le vostre convinzioni: questo vostro modus vivendi potrebbe comportarvi dei grossi rischi, quindi fate attenzione. Oggi giornata perfetta per andare in vacanza e occuparvi di argomenti nuovi e interessanti.

Oroscopo Pesci

Aspiravate alla libertà e adesso che siete riusciti a chiudere dei rapporti nocivi per voi e per la vostra vita vi sentite tremare le ginocchia. Provare disorientamento iniziale è normale, ma vedrete che a breve riuscirete a ritrovare la vostra solita decisione. Siate ottimisti in modo da attirare la fortuna.

