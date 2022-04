Oroscopo Pesci domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Nuove possibilità per il futuro si prospettano all’orizzonte. Molto bene, pensate ad essere recettivi, adesso: la stanchezza potrebbe ostacolarvi e non ve lo potrete permettere. Vi troverete in perfetta armonia con le persone che vi circondano e si annunciano buone notizie in famiglia.

Oroscopo Pesci, 16 aprile: amore

Avete deciso: volete far compiere al vostro amore uno scatto in avanti. Avete tutte le carte necessarie per convincere il vostro partner a costruire una vita insieme, con la vostra casa e le vostre abitudini. Buona fortuna!

Oroscopo Pesci, 16 aprile: lavoro

I vostri piani d’azione sul lavoro sono promettenti, ma dovrete concentrarvi e mantenere la calma.

I colleghi tendono non solo a distrarvi, ma anche a demoralizzarvi: non permetteteglielo.

Oroscopo Pesci, 16 aprile: fortuna

La fortuna vi tende una mano sia dal punto di vista sentimentale, sia da quello lavorativo: afferratela e portatela con voi, ne avrete bisogno per riscattarvi e far vedere quanto possiate valere.

