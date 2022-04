Oroscopo Capricorno domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Prima di trarre conclusioni definitive considerate tutti i fattori interessati, anche e soprattutto i margini di errore. Nonostante la perfetta forma, cercate di non agitarvi troppo per arrivare alla sera con un minimo di energie in corpo. Avete in mente un progetto di lavoro interessante ma avrete bisogno di tempo per organizzarlo e realizzarlo: non siate impazienti, con calma otterrete quello che desiderate.

Oroscopo Capricorno, 16 aprile: amore

Chi non muore si rivede: una difficoltà che, in amore, avete sempre evitato farà il suo ritorno in modo decisamente invadente. Mantenete la calma, siate onesti e affrontate il tutto con il partner: il suo aiuto vi aiuterà a sostenere la situazione di petto.

Oroscopo Capricorno, 16 aprile: lavoro

I vostri colleghi di lavoro hanno deciso di lavorare insieme per condividere la propria creatività.

Bella idea, ma a voi solo il pensiero vi mette i brividi. Prendete le distanze e lavorate da soli: chi fa da sé fa per tre.

Oroscopo Capricorno, 16 aprile: fortuna

Il momento non sarà dei più fortunati, ma nemmeno dei più terribili. Diciamo che per i vostri standard starete più di là che di qua, ma non temete: si tratta di una nuvola di passaggio e, ben presto, tornerà il sereno.

