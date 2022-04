Oroscopo Toro domani 16 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 16 aprile 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Toro

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Vi mostrerete più tolleranti e accomodanti del solito, il che verrà ampiamente apprezzato dalle persone che vi circondano. Muscoli e legamenti potrebbero darvi qualche problemino, quindi evitate i movimenti eccessivamente bruschi. Vi sentirete indecisi se compiere scelte radicali o compiere un passo indietro, ma prendetevi tutto il tempo necessario per riflettere: non c’è nessuna fretta.

Oroscopo Toro, 16 aprile: amore

Per amore del quieto vivere il partner continua a farvi concessioni fuori dal comune. Cercate di risolvere i vostri problemi interiori, che stanno scombussolando la vita di entrambi. Per i Toro single, invece, nuovi incontri in vista.

Oroscopo Toro, 16 aprile: lavoro

Alcune faccende di lavoro importanti richiederanno tutta la vostra concentrazione. Non fatevi distrarre da sciocchezze inutili, che vi fanno solo perdere tempo.

Oroscopo Toro, 16 aprile: fortuna

Oggi lascerete più spazio alla discrezione e meno all’audacia: questo vi renderà più piacevoli agli occhi degli altri e attirerà lo sguardo della fortuna. Bravissimi.

