Oroscopo Paolo Fox Leone domani 28 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 28 aprile 2022 per i nati sotto il segno del Leone consiglia di cercare di non arrendervi, anche se le cose vi sembrano ancora arrivare in ritardo! Presto ci sarà una svolta, un cielo diverso sotto cui programmare e capire meglio come agire.

Se vi trovate in una nuova fase della vostra vita è normale dover sperimentare qualche rallentamento, ci vuole tempo per acquisire sicurezza rispetto alle novità. Per quanto riguarda i sentimenti avete sicuramente dato tutto ciò che potevate, ma forse non avete ancora ottenuto ciò che desiderate, nei primi giorni del mese di maggio potete però aspettarvi delle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 28 aprile: amore

In amore, cari Leone, state ancora cercando chiarezza, anche se sono in arrivo nuove possibilità al momento non le vedete ancora e ci sono momenti di sconforto che vi distolgono da ciò che potrebbe diventare importante. Il consiglio di Paolo Fox è quello di agire con attenzione, ma non cedere alla paura di fare dei passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 28 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Leone, ormai sapete che è in arrivo un Giove molto propositivo, quindi i primi giorni del prossimo mese porteranno quelle novità che aspettate da molto tempo!

Se vi state preparando per un esame ci vuole concentrazione e preparazione, i risultati arriveranno ma ci vogliono molta volontà e impegno per ottenere i massimi risultati.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 28 aprile: fortuna

Volete sempre essere forti, ma ogni tanto anche voi sperimentate della fragilità, dei momenti in cui vorreste che le cose succedessero in modo più semplice!

Vi trovate proprio in quei giorni in particolare da domani, cari Leone, bisogna trovare la capacità di guardare avanti, presto tutto sarà in fase di recupero.

