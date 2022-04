Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 28 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 28 aprile 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il segno del Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 28 aprile 2022 per il segno del Capricorno porta delle scelte importanti da fare, ma già da questa giornata potreste accusare della stanchezza, che è del tutto normale quando si affrontano molti impegni, ma cercate di non trasformarla in tensione!

Vi serve agire con calma anche in amore, perché chi vi vuole bene non vuole vedervi chiusi a riccio nei vostri dubbi oppure ostaggio della tensione. Sapete bene che è necessario affrontare le cose con la dovuta riflessione, un passo alla volta per ottenere dei risultati, ricordate che la vostra saggezza in questi momenti delicati è la vostra migliore qualità.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 28 aprile per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 28 aprile: amore

In amore, ci vuole un po’ di coraggio, cari Capricorno, ma anche la voglia di affrontare i problemi di petto e non lasciare che vi creino disagi con chi vi sta accanto! La giornata di domani vi vede molto pensierosi, ultimamente la vostra pazienza è stata anche messa alla prova da chi si è divertito a minare la vostra serenità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 28 aprile: lavoro

Sul lavoro, meglio evitare i passi falsi, cari Capricorno, in questi prossimi due giorni, che saranno un po’ tesi ci vorrà tutta la vostra diplomazia per cercare di non perdere la pazienza!

Il consiglio di Paolo Fox rimane quello di non pretendere grandi cambiamenti in questo momento e di concentrarvi su ciò che già avete.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 28 aprile: fortuna

Vi aspettano giorni un po’ nervosi, cari Capricorno, da domani meglio non esagerare con le reazioni e preferire momenti di pausa per non sbottare!

Avete belle emozioni da vivere e soprattutto siete pronti a ricevere un po’ di affetto anche voi, dopo averne dato tanto in queste ultime settimane senza chiedere troppo in cambio.

