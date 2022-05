Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 4 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 4 maggio per i nati sotto il segno del Capricorno invita a riscoprire la pazienza, soprattutto nei sentimenti! Da questa giornata in avanti infatti e fino al week end potreste sentire che manca qualcosa oppure una intolleranza che cresce da tempo e che è pronta a creare qualche disagio.

Come al solito quando qualcosa non va potreste chiudervi nel vostro silenzio e non dare spazio per il supporto di cui potreste aver bisogno. La situazione migliora alla fine di questo mese con l’arrivo di Marte e Giove favorevoli, quindi è meglio costruire delle buone basi per i rapporti sentimentali perché da giugno tutto potrà essere messo in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 4 maggio: amore

In ambito sentimentale, cari Capricorno, sono giorni intensi quelli che iniziano da domani, ci vuole più comprensione in coppia e sostegno reciproco, perché vi sentite un po’ abbandonati dal partner e recriminare continuamente può alla lunga creare un divario ancora maggiore! Dimenticate l’orgoglio e cercare di aprirvi di più con chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 4 maggio: lavoro

Sul lavoro, in questi giorni avete del tempo per pensare, cari Capricorno, il che è un bene perché dovete capire come fare progetti per il futuro e ottenere più consensi!

I dubbi sono normali, la vostra vita professionale sta cambiando e in vista del 10 maggio, con un Giove favorevole, avrete la possibilità di liberarvi di ciò che non vi convince.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 4 maggio: fortuna

A livello fisico vi sentite meglio, cari Capricorno, anche con questi giorni un po’ tesi siete in grado di ascoltare ciò che il vostro benessere vi richiede.

Da domani rimane un po’ di tensione nell’aria, che abbandonerà il vostro cielo nel fine settimana. Nel complesso il mese per voi è importante per superare piccoli disturbi.

