Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 4 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 4 maggio per i nati sotto il segno dei Pesci vi ricorda che i troppi pensieri e le malinconie non devono avere spazio per proliferare in questi giorni! Nella giornata di domani potreste rivedere una persona del passato, un test per la vostra capacità di chiudere con ciò che non vi appartiene più!

Giove rimane attivo nel vostro segno e porta risoluzioni non solo sul lavoro, ma anche nella vita personale. I progetti importanti continuano ad essere un buon modo per guardare al futuro e vi aspetta una stagione estiva davvero emozionante tra qualche mese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 4 maggio: amore

In amore, cari Pesci, potreste dover affrontare un vecchio discorso riguardo i sentimenti, ma non tutto ciò che torna dal passato è negativo! Voi siete più forti e liberarvi di ciò che non vi serve più potrebbe anche darvi la carica giusta per vivere bene i prossimi giorni. Se state vivendo una bella storia invece, questo rimane un momento emozionante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 4 maggio: lavoro

Sul lavoro, cari Pesci, avrete molta voglia di fare in questi giorni, potrete anche presto avere dei risultati rispetto a progetti che avete portato avanti in passato! Avete voglia di cambiare qualcosa, ma ci sono dei ritardi che possono mettere tutto in pausa.

C’è chi sta per iniziare un nuovo lavoro e con alcune sorprese in vista.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 4 maggio: fortuna

Avete molta voglia di fare, cari Pesci e le possibili difficoltà del periodo non vi abbattono per nulla! Certo, qualche momento di disagio può sempre esserci, ma nel complesso questo mese porta nuova energia, con l’aiuto di un Marte vigoroso potete ritrovare nuovi stimoli, ma anche scegliere di riposare se ne sentite la necessità.

