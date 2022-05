Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 4 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 4 maggio per i nati sotto il segno della Bilancia in vista di un Giove opposto in arrivo dalla prossima settimana vi ricorda di agire per trovare soluzioni e compromessi in questi giorni! Con il nervosismo in arrivo è sempre meglio scegliere di andare incontro anche a chi non la pensa come voi, ultimamente vi siete sentiti un po’ presi di mira, ma è meglio ritrovare la sicurezza perché vi sarà utile.

Per quanto riguarda le emozioni forse avete vi siete guardati troppo intorno e adesso c’è dell’interesse per una persona esterna alla coppia che va gestito, dovete pensare bene prima di chiudere qualcosa di importante per una svista momentanea.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 4 maggio per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 4 maggio: amore

In amore, cari Bilancia, bisogna recuperare le certezze, se state vivendo una storia solida non c’è troppo da preoccuparsi, ma la distrazione dell’ultimo periodo ha portato qualche dubbio che non può essere ignorato! Se la vostra storia è al capolinea tra il mese di maggio e giugno potreste decidere di andare avanti e guardare oltre.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 4 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Bilancia, con le stelle un po’ nervose è tutto più difficile, non ci saranno grossi problemi, ma tutto ciò che al momento vi sembra complesso va risolto in tempi brevi! Siete preoccupati che possiate vivere nuovamente situazioni spiacevoli e in più avete bisogno di un supporto che non state ricevendo.

Meglio non cedere all’ansia e fare passi avanti solo se siete certi dei risultati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 4 maggio: fortuna

Da domani cercate di recuperare la concentrazione, cari Bilancia, il fine settimana migliora, ma nel frattempo non cedete allo stress, non vi serve alimentare le polemiche!

Ci vogliono nervi saldi e un po’ di pazienza per non arrabbiarvi anche in famiglia. Se percepite degli allontanamenti forse è perché siete in una fase in cui volete appoggiarvi a qualcun altro, ma è meglio non chiudere nulla se non siete sicuri.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!