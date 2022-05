Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 4 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 4 maggio per i nati sotto il segno dello Sagittario richiede pazienza, perché i progetti ci sono, ma a livello concreto c’è ancora molto da lavorare per vedere dei risultati soddisfacenti! Vi trascinate un po’ di nervosismo dal mese di aprile, soprattutto in famiglia, il recupero c’è ma in questa settimana c’è ancora da lavorare molto per raggiungere un po’ di serenità.

Se vi sentite impazienti è perché state aspettando la fine di un blocco, ma se avete incontri programmati per la prossima settimana sapete già che qualcosa si è messo in moto e un progetto potrebbe tenervi occupati abbastanza da non percepire la lentezza del periodo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 4 maggio: amore

In amore, cari Sagittario, se ancora manca la passione nei rapporti state pensando di cambiare o quantomeno di guardarvi intorno. Una Venere positiva non può darvi troppi pensieri, al contrario potrebbe darvi della complicità in più per chiudere al meglio questa settimana! Non cedete alle tensioni, perché potrebbero portare elementi di disturbo anche nelle coppie più solide.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 4 maggio: lavoro

Nel lavoro, cari Sagittario, bisogna accettare i cambiamenti in modo più sereno, a breve le cose andranno avanti meglio… il riscatto è vicino!

Da domani non è il caso comunque di buttarsi a capofitto in nuove avventure, c’è un po’ di nervosismo nell’aria e la cosa non aiuta la vostra concentrazione in questa metà della settimana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 4 maggio: fortuna

Ci sono tante idee da portare avanti e anche se alcune non sono realizzabili riuscite a passare ad altro molto in fretta!

La calma non è facile da ottenere in questi giorni, cari Sagittario, cercate di rimandare possibili discussioni e attriti, se qualcosa non vi sta bene meglio non preoccuparvene proprio domani.

