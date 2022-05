Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 5 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 5 maggio per i nati sotto il segno del Cancro prevede l’arrivo di un po’ di noia, perché un lieve calo di energia porta a qualche dubbio in più. Se vi sentite tesi in coppia forse siete voi a tirarvi indietro in questo periodo, siete in cerca di un momento per puntare sulla vostra evoluzione personale e dopo mesi di confusione ne avete proprio bisogno!

I nuovi incontri sono favoriti intanto, quindi non tiratevi indietro, cedere allo sconforto non vi aiuterà e vi rallenterà in quello che volete ottenere da questo periodo. Ricordate di non affaticarvi, il consiglio è quello di preservarvi al massimo in vista di scelte importanti da fare.

In amore, cari Cancro, da domani cercate di agire in fretta se dovete chiarire qualcosa nelle relazioni, come sapete entro il 9 di maggio si potrà contare su un cielo più chiaro. Non cedete all’isolarvi, soprattutto se state discutendo per la gestione della casa, meglio portare avanti subito ciò che può essere risolto trovando un accordo.

In ambito lavorativo, cari Cancro, se qualcosa non è andato come volevate e tutto il vostro lavoro non ha reso molto in termini economici potreste pensare di chiudere, c’è chi inizia adesso ad affrontare la realtà del lavoro e chi è arrivato ad un punto in cui potrebbe pensare di andare in pensione, in ogni caso serve riflessione in questi giorni perché alcune situazioni potrebbero risolversi già a giugno.

Con una Venere attiva sarà difficile trattenere la voglia di prendere tutto di petto, con un po’ di tensione nell’aria, dovrete puntare al massimo sulla vostra capacità di razionalizzare le cose, domani potreste sperimentare un po’ di fatica, cercate di non fare troppo in questi giorni in cui le forze non sono al massimo.

