Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 5 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 5 maggio per i nati sotto il segno dello Sagittario punta al recupero della forza interiore, perché a volte anche nelle difficoltà quello che vi salva è la capacità di non arrendervi mai! C’è bisogno di preparazione, comunque, soprattutto se ci sono delle prove in vista.

Come al solito non siete molto bravi ad aspettare, ma il vostro ottimismo vi aiuta a capire che se c’è da aspettare ancora un po’ per ottenere qualcosa che di certo arriverà, siete in grado di farlo. Se sentite la stanchezza arrivare nella giornata di domani cercate di non esagerare con le cose da fare, specialmente nei sentimenti non avete più voglia di provare a salvare ciò che non funziona più, potreste decidere di cambiare rotta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 5 maggio: amore

In amore, cari Sagittario, per alcune situazioni ci vuole un dentro o fuori definitivo, perché non avete più voglia di arrabbiarvi se non ne vale la pena! La sincerità sarà molto importante in questi giorni e dire ciò che sentite al partner potrebbe risolvere una questione che trascinate in avanti da tempo.

Con questa Venere in ottimo aspetto chi invece cerca nuove storie potrà trovare un cielo propositivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 5 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Sagittario, se vi siete accorti che un progetto non potrà iniziare da subito avete percepito vecchie sensazioni, la necessità di attendere che vi ha seguito tutto il mese di aprile continua a darvi dei pensieri!

La prossima settimana il vostro umore potrebbe cambiare sul lavoro, perché si avvicinano accordi interessanti e i progetti per il futuro sembrano più accessibili.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 5 maggio: fortuna

Anche se in questi giorni non vi sembra possibile, il mese di maggio per voi è molto interessante per dare una svolta alla vostra vita, meglio tenere sotto controllo il nervosismo, anche se avete delle prove che vi mettono sotto pressione. Da domani sono in arrivo giornate più serene e la voglia di tornare ad ostentare la vostra sicurezza.

