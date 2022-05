Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 5 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 5 maggio per i nati sotto il segno del Capricorno con una Luna opposta potrebbe essere un po’ sottotono per quanto riguarda le energie! Forse state affrontando le cose troppo di petto o pensate che tutti stiano agendo per darvi fastidio.

Non sarà facile in questa giornata capire come risolvere alcune questioni, ma non alimentate questa voglia di cercare lo scontro, perché potreste trovare pane per i vostri denti e arrabbiarvi per nulla. Meglio rimandare le situazioni spinose alla giornata di domenica, con l’aiuto del Sole che risulta molto attivo potreste fare scelte importanti con maggiore facilità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 5 maggio: amore

In campo sentimentale, cari Capricorno, se percepite delle difficoltà negli affetti ci sono giorni migliori per risolvere le cose, il week end ad esempio può portare consiglio! Chi ha subito una delusione farà difficoltà a fidarsi di nuovo e gli incontri potrebbero non essere così facili da affrontare, in ogni caso avete molta voglia di riflettere in questi giorni, aspettate la fine del mese per vederci un po’ più chiaro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 5 maggio: lavoro

La giornata di domani sul lavoro potrebbe portare un po’ di confusione, cari Capricorno, qualcosa non vi è ancora molto chiaro, cercate di non cedere alla stanchezza e ad incrinare dei rapporti lavorativi che potrebbero servirvi!

Chi è giovane potrebbe dover scegliere tra poco come continuare la carriera, i progetti in generale sono in una fase di stallo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 5 maggio: fortuna

In un momento come questo, in cui la stanchezza è tanta, bisogna procedere con calma, cari Capricorno!

Avete corso molto nell’ultimo periodo e un cielo un po’ indeciso non vi aiuta affatto a recuperare in tempo utile! Rispolverate la vostra saggezza, con il pianeta Saturno che domina il vostro segno, sarà utile in questo periodo di riflessione.

