Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 7 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 7 maggio per i nati sotto il segno del Capricorno consiglia di controllare al meglio l’umore in questa giornata, ultimamente la vostra preoccupazione per l’ambito lavorativo o per le questioni economiche vi ha creato alcuni disagi anche nei rapporti di coppia!

Non scaricate le tensioni in famiglia, perché non è il caso di competere anche nei sentimenti, cercate di non chiudervi in voi stessi, di comunicare ed aprirvi. Da domani il consiglio è quello di evitare di iniziare discussioni con gli affetti, ci vuole dell’attenzione in più in un periodo in cui l’incertezza vi rende sempre un po’ elettrici.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 7 maggio per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 7 maggio: amore

In ambito sentimentale bisogna agire con cautela, cari Capricorno, di certo ultimamente avete avuto bisogno di aiuto, ma se non l’avete chiesto adesso è più difficile farvi capire e aprirvi nei confronti di chi vi sta accanto! I rapporti con gli altri vanno curati da domani, le questioni pratiche potrebbero avervi distratti dalle belle emozioni.

Curioso di sapere come andrà il 2022?

Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 7 maggio: lavoro

In ambito lavorativo bisogna mediare, cari Capricorno, in questi giorni è particolarmente importante perché un po’ di nervosismo c’è e se vi è stata fatta una promessa e non avete ancora ricevuto nulla potreste innervosirvi.

Cercare di capire le motivazioni dietro a questi ritardi, forse non siete pronti a fare un passo in avanti oppure dovrete solo attendere con pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 7 maggio: fortuna

Sentite salire la preoccupazione questo week end, cari Capricorno ed è un campanello d’allarme per voi per trovare le cause e cercare di eliminare le tensioni!

Da domani è richiesta tutta la vostra diplomazia per non incrinare rapporti che sono già delicati, mettete da parte l’istinto di sbottare con chi non conosce ciò che state vivendo.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!