Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 7 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 7 maggio per i nati sotto il segno dei Gemelli punta ancora ad una data importante per molti segni, ancora qualche giorno di attesa per arrivare al 10 del mese, quando cambieranno molte cose per voi!

Presto potrete liberarvi anche dalla tensione che vi ha accompagnato questa settimana, non perché le cose vadano male, ma perché siete stanchi di dover attendere momenti migliori! Gli ultimi problemi che avete avuto sono provocati anche un po’ dalla lentezza di questo periodo. Vi servono più certezze, sia nel lavoro che nei sentimenti, anche se in questo caso la presenza di Venere potrebbe facilitarvi un po’ le cose.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 7 maggio: amore

In amore, cari Gemelli, ormai sapete che avete superato molti ostacoli, ma se ci sono dei problemi in coppia è possibile superarli solo condividendo le responsabilità! Potreste sperimentare nuovi incontri e per farvi notare dovrete abbandonare le paure e farvi avanti, le emozioni sono molto utili per superare la stanchezza del momento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 7 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Gemelli, state aspettando qualche rinnovo che ancora non è arrivato, un contratto ancora in sospeso forse. Siete un po’ preoccupati per il lato economico, sostanzialmente perché vi manca un supporto nella professione e qualcosa che sia chiaro.

La prossima settimana potrebbero arrivare delle svolte che state attendendo da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 7 maggio: fortuna

Il fine settimana per voi sarà interessante, soprattutto utile per recuperare molta energia e sfruttare un cielo che vi concede dei momenti in cui pensare meno a ciò che vorreste fare ma che ancora non è certo.

Verso la fine del mese arriverà anche il Sole a portare nuove opzioni e incontri interessanti.

