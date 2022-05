Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 7 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 7 maggio per i nati sotto il segno dei Pesci da qualche giorno ha incontrato una Luna attiva che porta situazioni intriganti! Le stelle sono al massimo grazie all’influenza di Marte, che promette grandi emozioni.

Ricordate solo di non distrarvi troppo dagli impegni che richiedono molta precisione, potreste fare dei passi indietro che non vi servono! Da questo momento siete finalmente proiettati al futuro e avete dimenticato un passato che non è stato generoso con voi, ci sono nuovi progetti interessanti in vista che potrebbero darvi una marcia in più, non perdete di vista questi obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 7 maggio: amore

In ambito sentimentale, potete ottenere molto da questo week end, questo è un buon momento per lasciarvi andare, visto che avete deciso di chiudere definitivamente con il passato! Chi ha già un bel rapporto ricordi di evitare contrasti che possono essere stimolanti, ma a volte portano solo problemi da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 7 maggio: lavoro

In ambito professionale, cari Pesci, ci vuole più attenzione perché state attraversando un periodo delicato che richiede molta concentrazione! È sempre utile arrivare preparati a ciò che vi sembra difficile da gestire, in questo periodo avete tempo sia per dedicarvi a ciò che vi interessa, sia per utilizzare il tempo per approfondire ciò che dovete fare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 7 maggio: fortuna

Questo mese garantisce una bella energia ai nati sotto il segno dei Pesci, dopo un Giove che ha caratterizzato la prima parte di quest’anno, adesso potete concentrarvi sulle emozioni, sul ritrovare la passionalità dei sentimenti finalmente con una mente libera da troppi pensieri.

Le stelle vi regalano un fine settimana da vivere al massimo.

