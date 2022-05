Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 10 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 10 maggio per i nati sotto il segno della Bilancia consiglia di non cedere ad un periodo decisamente faticoso! I cambiamenti stanno bloccando un po’ i percorsi che avete scelto, ci sono incertezze difficili da domare, specialmente dalla giornata di domani.

I passi falsi possono peggiorare la situazione, quindi il consiglio rimane quello di muovervi con estrema cautela, ricordate che non esiste la negatività, ma i momenti in cui c’è da lavorare di più per ottenere qualcosa fanno parte della vita. Vi serve del riposo per recuperare, perché anche a livello professionale vi serve riflettere di più.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 10 maggio: amore

In amore, cari Bilancia, chi ultimamente non ha avuto troppi scossoni continuerà a vivere le relazioni in modo sereno, anche se le discussioni potrebbero trovare sfogo su cose poco importanti! Non concentratevi solo sulle differenze, ma anche sui vostri punti di forza. Chi è ancora in cerca di un partner, ogni tanto dovrà mettere da parte la troppa sensibilità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 10 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Bilancia, le stelle saranno decisamente più forti in altre occasioni, per adesso è necessario risolvere ciò che rimane in sospeso, trovare l’equilibrio giusto per delle vertenze o delle dispute in corso.

L’opposizione di Giove in arrivo tra qualche ora richiede di procedere un passo alla volta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 10 maggio: fortuna

Ci vuole più attenzione in questi giorni, cari Bilancia, questo cielo potrebbe portare distrazioni e stanchezza, mentre adesso vi serve agire in modo lucido e ascoltare di pi le vostre necessità!

Potrebbe esserci un recupero a livello fisico già tra qualche giorno, quindi puntate a riposare di più nei prossimi giorni.

