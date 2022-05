Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 10 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 10 maggio per i nati sotto il segno dei Pesci potrebbe aver incontrato una recente difficoltà in arrivo dal passato. Ci sono grandi occasioni in vista per voi e non è il momento di lasciarsi fermare da una Luna opposta!

Nei prossimi due giorni potreste tornare a pensare troppo, forse anche a pensare di vendicarvi di qualche torto. Non indugiate in questi pensieri, la visione positiva del futuro vi ha portato soddisfazioni in questo periodo e non vale la pena buttare tutto all’aria per un paio di giorni tesi. I nuovi progetti sono ben visti dalle stelle, cercate di concentrarvi su stimoli interessanti sul lavoro e nei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 10 maggio: amore

In amore, cari Pesciolini, con un Marte ancora disponibile cercate di non passare questi giorni a scavare troppo nel passato! Le nuove amicizie sono protette, quindi se avete occasione non tiratevi indietro e aumentate la vostra socialità. Il vostro fascino potrebbe portare situazioni intriganti, non chiudetevi in voi stessi perché potreste perdere delle belle occasioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 10 maggio: lavoro

Sul lavoro, cari Pesci, se ci sono state crisi oppure se avete dovuto affrontare dei problemi, adesso siete decisamente più forti! Forse qualcosa è cambiato e nella professione avete nuovi rapporti da dover coltivare.

Chi studia può scegliere con più serenità cosa vorrebbe fare in futuro, le ambizioni sono protette da questo cielo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 10 maggio: fortuna

Se fosse possibile, cari Pesci, sarebbe meglio evitare lo stress nei prossimi giorni, in particolare da domani!

In generale maggio e giugno sono mesi molto buoni per il benessere fisico, se volete curare di più questo aspetto i pianeti vi assicurano di ottenere dell’energia in più, potete puntare a degli ottimi risultati.

