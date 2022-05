Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 10 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 10 maggio per i nati sotto il segno dei Gemelli consiglia di abbracciare questa nuova posizione di Giove, perché ultimamente siete rimasti un po’ schiacciati dalle troppe cose da fare!

Potrete cercare di riportare ad un buon livello la vostra energia, il cambiamento è vicino e anche se ultimamente siete andati avanti senza troppi punti di riferimento, adesso potrete ritrovarli. Questo è un buon momento per puntare anche sull’amore e sulle nuove conoscenze, per chi è in cerca di un accordo potrebbero arrivare soluzioni, mentre per chi è pronto a fare incontri intriganti il cielo promette di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 10 maggio: amore

In ambito sentimentale, cari Gemelli, c’è possibilità di chiarire se volete recuperare un sentimento o chiarire qualcosa. II cielo vi protegge di più ed è un buon momento per cercare la vostra serenità. Vi piace circondarvi di persone forti, ma non sempre è facile gestire i rapporti con chi sa tenervi testa, cercate di non stancarvi e trovate il modo di concentrarvi su ciò che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 10 maggio: lavoro

Sul lavoro, cari Gemelli, potrebbero migliorare dei rapporti che da tempo vi stanno dando dei problemi, l’arrivo del pianeta Giove vi consente di valutare progetti nuovi e anche se dovrete rischiare e seguire di più il vostro istinto.

Avete bisogno di avvicinarvi ad una svolta e in questi giorni potrebbero arrivare chiamate interessanti che aspettate da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 10 maggio: fortuna

Le stelle migliorano le cose, cari Gemelli e vi sentite decisamente meglio rispetto all’ultimo periodo, in cui è stato difficile evitare di criticare le cose e utilizzare la vostra ironia con chi voleva imporsi sulle vostre scelte!

I rapporti famigliari possono trovare un po’ di pace se deciderete di agire con calma.

