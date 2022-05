Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 12 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 maggio per i nati sotto il segno dell’Acquario porta dell’agitazione perché potreste ritrovarvi in una situazione che non avete creato voi! In questi giorni siete concentrati sui sentimenti, volete trovare qualcuno di cui fidarvi, che vi supporti con questa Venere in ottima posizione vi sentite in grado di agire in modo ottimale!

Le finanze possono crearvi ancora qualche problema, Saturno continua a consigliarvi prudenza, anche se potete, cercate di non esagerare con le spese. Da domani potete fare scelte importanti, anche se l’agitazione c’è perché vorreste recuperare il tempo perso.

Potrebbe aiutarvi pensare a come approcciare le novità con al forza della ragione, più che con l’istinto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 12 maggio: amore

In amore, cari Acquario, vi ha raggiunto la voglia di trasgredire, con alcuni pianeti favorevoli siete alla ricerca di emozioni forti, ma con questa posizione del Sole potreste sperimentare anche momenti di nervosismo che vanno tenuti sotto controllo! Non vi piace accontentarvi, ma tutto arriverà se saprete aspettare e agire con pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 12 maggio: lavoro

In ambito professionale, cari Acquario, i traguardi sembrano più vicini, ma non potete ancora afferrarli e questo vi provoca del nervosismo perché state esaurendo la voglia di aspettare!

Cercate di rimanere con i piedi per terra, le scelte fatte usando la razionalità vi possono portare lontano e possono risolvere anche ciò che vi preoccupa a livello economico.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 12 maggio: fortuna

Il cielo di questi giorni non potrebbe essere più interessante, ma siete voi che dovete muovervi con cautela cercando soluzioni che possono realmente concretizzarsi!

I vostri impegni non eliminano l’arrivo di un Giove più attivo nel vostro segno e una Venere che può risvegliare le passioni, cercate solo di non perdere troppo il controllo.

