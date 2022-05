Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 12 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 maggio per i nati sotto il segno del Capricorno consiglia di agire, oltre che osservare lo sviluppo delle questioni in sospeso. Se la chiarezza ultimamente non fa parte di ciò con cui avete a che fare, nei prossimi giorni dovrete farvi valere di più!

È probabile che dobbiate affrontare delle discussioni in casa soprattutto se non siete soddisfatti di qualcosa, la voglia di rivalsa vi porta ad esprimere senza mezzi termini ciò che secondo voi non sta procedendo bene. Ricordatevi che se non volete commettere troppi errori ogni tanto è bene fermarsi a riflettere per poter ripartire con le idee più chiare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 12 maggio: amore

In amore, cari Capricorno, meglio pensare bene prima di accumulare tensioni che andranno sfogate, meglio non iniziare qualcosa che potrebbe portare a farvi innervosire da domani! Il consiglio di Paolo Fox è quello di armarsi di pazienza e non fomentare troppo i pensieri. Anche se è difficile dovete cercare di guardare ad un futuro più sereno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 12 maggio: lavoro

Sul lavoro, se avete vissuto condizioni strane non è certo stato per colpa vostra, ma adesso, cari Capricorno, vi trovate a dover riflettere su come sta procedendo la professione, su ciò che potete richiedere per farvi valere e dimostrare le vostre capacità.

Se vi accorgete che le difficoltà vi bloccano meglio cercare di dimenticare ed andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 12 maggio: fortuna

Questa dissonanza di Giove porta ad avere molti pensieri, cari Capricorno ed è per questo che dovrete fare una scelta importante da domani, qualsiasi impedimento dovrà essere eliminato, anche se al momento vi mancano progetti concreti non vi innervosite troppo e cercate di lasciare indietro ciò che vi può portare troppe riflessioni.

