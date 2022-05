Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 12 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 maggio per i nati sotto il segno della Bilancia non vi aiuta molto in termini di recupero della pazienza, per voi due giorni fa sono cambiate molte cose, con l’arrivo di Giove opposto non potete aspettare per risolvere le situazioni in sospeso, meglio pensarci subito!

Siete decisamente un po’ nervosi e la diplomazia non riesce a far parte delle vostre qualità ultimamente. In un periodo del genere meglio non fare troppi passi avanti, piuttosto che commettere degli errori di cui liberarsi in un secondo momento. Non lasciate che l’orgoglio prenda il posto della razionalità, metteteci tutto il vostro impegno per vedere con fiducia il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 maggio: amore

In amore, cari Bilancia, chi è ancora in cerca di un grande sentimento potrebbe avere più ostacoli da superare in questi giorni tesi, ricordate che la vostra sensibilità a volte vi porta ad agitarvi per poco. Ultimamente anche in coppia c’è chi ha subito un po’ di distanza fisica o emozionale dal partner.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 maggio: lavoro

Inutile rimandare delle decisioni che potrebbero fare la differenza da domani, cari Bilancia, sul lavoro anche se le novità non sono all’ordine del giorno, dovete cercare di trovare una nuova stabilità.

I ritardi possono causare qualche rallentamento, ma il cielo rimane buono, serve solamente la forza per tenere tutto in equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 maggio: fortuna

Lavorare su di voi vuol dire anche contemplare dei momenti in cui prendervi più cura della vostra salute e tra qualche giorno finalmente potrete trovare il tempo di farlo!

Scacciate le prime sensazioni, soprattutto se vi dicono che siete un peso per gli altri, non credete a ciò che vi fa pensare la stanchezza, provate a riposare di più.

