Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 12 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 12 maggio per i nati sotto il segno dei Gemelli vede un percorso segnato per voi, non siete più assoggettati alla confusione. Le grandi emozioni fanno ancora parte di voi e potete viverle con più libertà, adesso che il cielo vi concede più tempo! Questa di fatto è una settimana di recupero, anche se ultimamente la Luna ha portato qualche fastidio.

Cercate di non recuperare tutto il tempo perduto in poco tempo, meglio usare bene le giornate da domani per non lasciar vincere l’agitazione che vi portate ancora dentro e guardare avanti. Per le coppie è tempo di recupero, dopo settimane di difficoltà è tempo di chiarire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 12 maggio: amore

In amore, cari Gemelli, vedete una meta più precisa davanti a voi, non siete più presi dalle troppe scelte da fare, anzi, avete scelto ciò che volete perseguire proprio perché adesso il cielo è più chiaro! Le attrazioni sono molte, ma cercate di non stancarvi troppo in fretta di ciò che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 12 maggio: lavoro

Sul lavoro, avete vissuto delle svolte radicali ultimamente, i transiti planetari vi hanno dato la forza giusta per contare sui vostri desideri! Potete conoscere qualcuno di importante per la vostra professione oppure fare richieste a chi sa qual è il vostro vero valore.

Ancora novità in arrivo alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 12 maggio: fortuna

Non è il momento giusto per stare da soli, cari Gemelli, non cercate di evitare ciò che potrebbe essere molto positivo per voi. Tra poco arriverà il Sole a portare ancora buone nuove, ma nel frattempo cercate di dimenticare l’indecisione dell’ultimo periodo, adesso potete seguire le vostre convinzioni e fare scelte più ponderate.

