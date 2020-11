Non è un’edizione facile per Milly Carlucci, ma il suo Ballando con le Stelle torna a respirare a pieni polmoni dopo l’annuncio del rientro in pista di due amati ballerini. Due le belle notizie che, in queste ore, si sono innestate nella narrazione di una stagione non priva di imprevisti e complicazioni, l’ultima delle quali il clamoroso ritiro di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Marco De Angelis guarito: l’annuncio

“Sono guarito“: sono le prime parole di Marco De Angelis sulle sue condizioni di salute dopo l’esibizione della sua partner a Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano, insieme a Samuel Peron.

Il collega lo ha sostituito temporaneamente, nella puntata di sabato scorso, dopo il malessere che lo ha costretto a stare lontano dal dancing show, e ora, orgoglioso della sua compagna di avventura nel format, si è detto pronto a tornare in scena.

Vittoria Schisano aveva parlato della situazione del ballerino, non nascondendo un accento di preoccupazione per il loro percorso in trasmissione, ma ora sarebbe tornato il sereno e la coppia tira un sospiro di sollievo.

De Angelis, colpito a una intossicazione alimentare, ha fatto sapere a tutti come sta attraverso un post su Instagram in cui non nasconde la sua gioia dopo la sofferenza degli ultimi giorni: “Il sorriso di chi è tornato in sala prove.

Rivedere Vittoria Schisano e potermi allenare di nuovo è stato stupendo, nonostante abbia ancora qualche dolore. Spero di farcela per sabato, anzi ce la devo fare“.

Con una delle sue Instagram Stories, il ballerino ha rivelato anche che Vittoria Schisano ha pianto per il suo ritorno, prima di sciogliersi in un mare di sorrisi e coccole.

La loro è una delle coppie più osservate, sullo sfondo di un feeling che appassiona e tiene banco persino tra le cronache rosa.

Lucrezia Lando: il messaggio ai fan su Instagram

Nelle stesse ore in cui Marco De Angelis sembra aver archiviato la sua parentesi più nera nel format, anche la collega Lucrezia Lando fa il suo annuncio sui social: “È lunedì… ed eccomi qui, torno in auditorium più forte di prima.

Grazie a tutti per il supporto in questi giorni… non bastano le parole per dirvi quanto ve ne sono grata. Vi voglio bene, ci vediamo in pista sabato“.

La ballerina, in questa edizione piuttosto travagliata in coppia con Gilles Rocca (che, in sua assenza, si è esibito in solitaria), ha superato i problemi causati da un’intossicazione alimentare, esattamente come accaduto a Marco De Angelis.

Nel caso di quest’ultimo, come aveva precisato la conduttrice in uno dei video social per spiegare la situazione, si sarebbe trattato di una condizione particolarmente grave.

Le parole di Milly Carlucci: “Medical drama“

“Medical drama”, ha definito questa edizione del suo programma la padrona di casa, a sottolineare come l’infinita serie di imprevisti e incidenti di percorso abbia assunto ormai la cornice di una sorta di fiction.

Dopo la positività al Covid di Samuel Peron e Daniele Scardina, nel format è successo praticamente di tutto: dagli infortuni di Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini al ricovero e successivo intervento per appendicite di Raimondo Todaro, il cast naviga a vista in un limbo di continui colpi di scena.

