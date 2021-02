Manca sempre meno alla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma i fan del reality non devono temere: gli argomenti di cui parlare non mancheranno nemmeno questa sera. C’è grande attesa per il ritorno di Giulia Salemi. Dopo essere stata eliminata, la modella sembra essere pronta a un confronto diretto con i suoi ex coinquilini. Considerate le novità dell’ultimo periodo, inoltre, non dovrebbe mancare una parentesi su Rosalinda, Dayane e Zenga coinvolti in un particolare rapporto fra amore, odio e amicizia.

Il ritorno di Giulia Salemi: da Pierpaolo ai conti in sospeso

Dopo essersi chiusa la porta della Casa del Gf Vip alle spalle, per Giulia Salemi è tempo di guardare un’ultima volta all’esperienza che ha vissuto negli scorsi mesi. Nel suo primo post dopo l’uscita dal reality, la ragazza ha affermato che “recriminare sul passato è da perdenti”, ma solo stasera potremo scoprire se davvero non vorrà togliersi nessun sassolino dalla scarpa.

Proprio in queste ore, sul suo profilo Instagram, la Salemi ha postato un video dei momenti migliori nella Casa, ringraziando i suoi compagni di avventura. “Grazie a Stefania, Enock, Maria Teresa, Zelletta, Tommaso, Dayane, Rosalinda, Elisabetta, Francesco, Massimiliano, Patrizia, Cristiano, Selvaggia, Sonia, Giacomo, Cecilia, Mario, Samantha, Carlotta, Zenga, Alfonso, Pupo, Antonella e Pierpaolo”, ha scritto la ragazza non dimenticando apparentemente nessuno.

Giulia sembrerebbe davvero aver superato ogni attrito, compreso quello con Tommaso Zorzi.

Non è da escludere però che la scoperta dell’ultima uscita sarcastica dell’influencer milanese possa averle dato fastidio.

Assicurato invece il momento tenerezza con Pierpaolo, che proprio in questi giorni non ha nascosto la sua sofferenza dopo l’uscita della ragazza.

La nuova coppia al Gf: momento love story per Rosalinda e Zenga

Il Grande Fratello separa e il Grande Fratello unisce. Se Pierpaolo ha dovuto momentaneamente salutare la sua dolce metà, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più vicini e affiatati.

All’interno della Casa infatti i due stanno approfondendo giorno dopo giorno la loro conoscenza. Zenga sembra aver compreso il delicato rapporto dell’attrice con Dayane, dimostrandosi comprensivo e disposto a sostenerla.

Nelle ultime ore inoltre fra i fan della coppia non si fa che parlare della passione scoppiata fra Rosalinda e Andrea, nel corso dell’ultima notte trascorsa insieme. A dimostrarlo, ci sarebbe addirittura un video registrato dalle telecamere della stanza da letto in cui si trovavano i due.

Il re del gossip Alfonso Signorini difficilmente si lascerà scappare l’occasione per farsi raccontare tutti i dettagli della loro relazione dai diretti interessati. Starà a loro quindi decidere cosa raccontare sul nuovo sentimento che li lega.

Il crollo di Dayane Mello: “voglio morire”

Fra gli argomenti della serata non potrà infine mancare un momento dedicato a Dayane Mello. L’ultimo mese è stato particolarmente travagliato per la modella brasiliana, che ha perso l’amato fratello Lucas all’inizio di febbraio .

A ciò si aggiungono gli inaspettati scontri con l’ormai storica compagna d’avventura Rosalinda.

Durante una serata di festa all’interno della Casa nelle scorse ore, Dayane non ha più resistito ed è scoppiata in un doloroso pianto accompagnato dalla triste affermazione “voglio morire”. È immaginabile come questo cedimento altro non sia che lo sfogo di giorni di silenziosa sofferenza vissuta sempre sotto le telecamere del reality.

Lo stesso allontanamento da Rosalinda giunge in un momento molto complicato nella vita della Mello, le cui ultime dichiarazioni hanno addirittura fatto nascere qualche dubbio fra i fan delle Rosmello.

Parlando di lei con Pierpaolo, Dayane ha infatti ammesso: “io la amo” e molti già pensano che il sentimento provato per la Cannavò superi la semplice amicizia.

Gf vip: chi rischia l’eliminazione

Sembra chiaro che anche questa puntata del Gf Vip sarà colma di momenti interessanti. Fra confronti, ritorni ed eventuali sorprese, i coinquilini della Casa più spiata d’Italia rallegreranno come da tradizione la prima serata di Canale 5.

Fra sorrisi e incontri attesi, non manchera però il momento di salutare un concorrente. Questa settimana uscirà infatti colui o colei che si aggiudicherà meno voti del pubblico. Uno fra Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Andrea Zenga dovrà quindi salutare per sempre il reality e il sogno di aggiudicarsi il montepremi finale.