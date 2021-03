Andrea Zelletta è uno dei 5 concorrenti giunti fino alla finale del Grande Fratello Vip. La sua calma e la sua timida ironia gli hanno permesso di conquistarsi la simpatia dei fan, in barba a chi malignamente l’aveva definito “comodino”. Ora che il reality è solamente un ricordo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, schierandosi apertamente contro alcuni ex coinquilini.

Il Grande Fratello di Andrea Zelletta: il suo bilancio

Intervistato da SuperGuidaTv, Andrea Zelletta ha ripercorso la sua esperienza all’interno del Gf Vip, iniziando dai primi momenti di difficoltà.

“Ho fatto fatica ad ambientarmi, ad aprirmi e ad essere totalmente me stesso” ha ammesso, spiegando che solo con il passare dei mesi ha avuto la possibilità di farsi conoscere davvero.

“La notizia del prolungamento del programma è stata una manna dal cielo perché mi ha permesso di far uscire di più la mia personalità e di farmi apprezzare per l’ironia”.

A qualche settimana dalla fine del reality Zelletta ritiene di aver vissuto “un’esperienza del tutto positiva”, ma di non aver creduto fin da subito che potesse durare così tanto. “Non mi aspettavo di arrivare in finale però ci speravo e lo volevo fortemente” ha dichiarato, spiegando come con il passare del tempo abbia iniziato a desiderarlo sempre di più: “Vedere il traguardo sempre più vicino senza arrivarci sarebbe stata per me una beffa”.

La pungente frecciatina contro Giulia Salemi

Se Andrea si è convinto giorno dopo giorno di potersi meritare la finale del Grande Fratello Vip, una sua ex compagna di esperienza ha manifestando pubblicamente il suo disappunto. Dopo Franceska Pepe infatti, anche Giulia Salemi aveva espresso parole poco cortesi nei suoi confronti ironizzando sul fatto che fosse poco forte dal punto di vista televisivo.

Ora anche Zelletta ha deciso di condividere la sua opinione sulla ragazza e senza usare mezzi termini ha affermato: “Sono convinto che abbia rosicato”. Riferendosi anche alla prima esperienza della Salemi all’interno del reality inoltre, ha aggiunto: “Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”.

Quella di Andrea ha tutta l’aria di essere una frecciatina. Nonostante lui assicuri che la sua amicizia con Pierpaolo proceda anche al di fuori della Casa, non è detto che leggendo queste parole contro la sua nuova fiamma l’ex velino voglia ancora continuare i rapporti.

Le difficoltà del periodo natalizio: il regalo di Natalia Paragoni

Tornando al periodo dentro la casa del Gf Vip, Zelletta ha ricordato di aver vissuto un momento particolarmente complicato in concomitanza con le festività natalizie. Fra i regali ricevuti dai vipponi infatti proprio quello della sua fidanzata Natalia Paragoni aveva lasciato molte perplessità. Il breve messaggio scritto dalla ragazza e fatto arrivare all’ex tronista insieme all’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato prima di entrare nella Casa aveva infatti provocato non pochi dubbi fra i coinquilini.

A quanto pare però, Andrea avrebbe sofferto per le parole di alcuni compagni.

“Determinate persone all’interno della casa hanno iniziato a raccontare delle bugie sputando m***a gratuitamente sul mio rapporto con Natalia” ha raccontato per la prima volta il ragazzo. “Non tolleravo determinati atteggiamenti perché non ho mai dubitato della mia ragazza. È stata una mossa sgradevole che davvero non mi aspettavo”.

Il discusso gesto di Natalia: svelato il motivo della diffida

Il periodo natalizio non è stato vissuto con difficoltà solamente da Andrea.

Anche chi da fuori faceva il tifo per lui infatti ha mostrato di soffrire non poco per quanto stava accadendo. Alessia, la sorella dell’ex vippone, si era scagliata duramente contro il programma sostenendo come i discorsi affrontati dai concorrenti superassero il gossip e fossero vera e propria cattiveria. Chiarendo la sua opinione in merito, Zelletta ha spiegato: “Non è stata colpa del programma ma di una persona che pur di avere visibilità ha tirato in ballo me inventando dei gossip finti”.

Il ragazzo ha inoltre aggiunto come uno dei gesti di Natalia più criticati dal pubblico sia stato in realtà reso necessario dalla situazione che ormai si era creata. “Natalia ha poi presentato una diffida nei confronti del programma – ha ricordato- per tutelare se stessa ma anche il nostro rapporto”.

Andrea Zelletta: futuro di coppia..o o forse non solo

Rivolgendo lo sguardo al futuro Andrea Zelletta sembra avere le idee ben chiare su di sé, sul suo rapporto di coppia e sui suoi ex compagni di avventura.

Il ragazzo ha ammesso di avere intenzioni serie con la fidanzata Natalia, ma di volere “fare un passo alla volta”. Per ora infatti i due starebbero cercando casa, in prospettiva di un matrimonio e anche, prima o poi, di un figlio. “Ho tanta voglia di diventare padre e al momento vogliamo creare il nostro nido d’amore” ha raccontato.

A proposito del “capitolo reality”, Zelletta ha confermato di non avere intenzione di partecipare a Temptaion Island, ma non esclude che anche Natalia possa un giorno mettersi in gioco in un programma televisivo. Per ora però, i due sembrano voler passare quanto più tempo possibile insieme: “Dopo sei mesi di distanza vogliamo prenderci del tempo per viverci”.

Uno sguardo al futuro di Andrea e degli ex vipponi

Per la sua carriera, Andrea sogna un futuro come dj “nei più importanti festival musicali”, mentre sul futuro lavorativo degli altri vipponi nutre opinioni decisamente diverse. Riconoscendo il grande talento di Tommaso Zorzi infatti, Zelletta crede che il ruolo di opinionista possa non essere abbastanza. “Lui è più adatto a condurre un programma tutto suo”.

Sulla possibilità che Dayne Mello prende parte a Uomini e Donne nel ruolo di tronista invece, l’ex gieffino usa toni un po’ più polemici. Il suo rapporto con la modella sarebbe infatti peggiorato nel corso dei mesi di reality e attualmente non sembra scorrere buon sangue. Alla domanda su come vedrebbe la ragazza all’interno del programma infatti ha risposto ironico: “Farei un grande in bocca al lupo ai corteggiatori. Che coraggio”.