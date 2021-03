Nel corso dell’ultima puntata de I soliti ignoti Amadeus ha ricordato Fabrizio Frizzi, amico e collega scomparso quasi tre anni fa, il 26 marzo 2018. In studio con lui c’era anche Emanuela Aureli, ospite vip del programma che in passato ha condiviso una bellissima esperienza televisiva con il conduttore romano.

Fabrizio Frizzi, i ricordi di amici e familiari

Sono passati ormai quasi 3 anni dalla prematura dipartita di Fabrizio Frizzi conduttore, attore e doppiatore molto amato dal pubblico italiano. La sua scomparsa inattesa ha lasciato segni indelebili nella memoria dei suoi cari, che non smettono di ricordarlo pubblicamente.

L’ultima a rendergli omaggio in ordine cronologico era stata Milly Carlucci, che lo scorso 5 febbraio aveva ricordato commossa il giorno del compleanno di Fabrizio Frizzi nel corso della seconda puntata de Il cantante mascherato. La memoria del conduttore è spesso stata omaggiata via Instagram dalla moglie Carlotta Mantovan, così come dall’ex moglie e amica di famiglia Rita Dalla Chiesa. La grande personalità di Frizzi sembra davvero non aver lasciato nessuno indifferente: dagli amici del mondo dello sport a quelli del mondo della musica, passando per chi nel tempo è stato sia amico che collega del conduttore.

Dopo essersi commosso di fronte a una sua immagine nel corso di Sanremo 2020, Amadeus è ora tornato a parlare di lui portando alla luce istanti di complicità.

Emanuela Aureli: da coach di Tale e Quale Show a concorrente de I soliti ignoti

Amadeus conduce da qualche anno ormai il game-show preserale I soliti ignoti. Prima di lui, era stato proprio Fabrizio Frizzi a presentare il programma dal 2007 al 2012. I due si conoscevano ovviamente per via della loro professione, ma non solo. Entrambi infatti avevano preso parte come concorrenti al programma Tale e Quale Show e proprio lì avevano condiviso momenti indimenticabili.

Anche la concorrente vip protagonista della puntata de I soliti ignoti andata in onda il 22 marzo era presente nell’edizione a cui hanno partecipato i due conduttori, ma con un ruolo diverso.

L’ospite in questione era infatti Emanuela Aureli, attrice e imitatrice italiana e membro del cast del programma di Carlo Conti, in veste di coach. Proprio salutando con entusiasmo la donna, il direttore artistico di Sanremo 2021 non ha potuto non ricordare quei piacevoli momenti vissuti in compagnia dell’amico scomparso.

Amadeus ricorda l’amico Fabrizio Frizzi

“Devo sempre ringraziare Emanuele Aureli che è una delle coach di Tale e Quale Show, che insomma ci seguiva e mi seguiva con grande passione” ha dichiarato Amadeus ripensando alla sua esperienza.

Il conduttore ha quindi aggiunto un suo personale ricordo: “Un anno bellissimo con tanti amici e con un meraviglioso Fabrizio Frizzi proprio vicino di poltrona, dove condividevamo questa bella esperienza”.

Il breve aneddoto portato alla luce da Amadeus giunge a pochi giorni dall’anniversario della morte di Frizzi. Proprio in questi giorni inoltre, su RaiPlay sarà reso disponibile un episodio della serie di documentari Ossi di Seppia dedicato proprio al conduttore.

A parlare di Fabrizio ci sarà un altro volto molto amato dal pubblico Rai: Carlo Conti. Il presentatore sarà chiamato a parlare del collega, suo grande amico e collega a fasi alterne dello storico format l’Eredità.