Marzo è ormai giunto al suo termine e tra limitazioni e incertezze per il periodo di Pasqua, aprile sta insistentemente bussando alla porta. L’oroscopo per la giornata del 1° aprile si configura positivo per la maggior parte dei segni, dopo un marzo leggermente travagliato per alcuni.

In particolar modo i Toro sembrano essere tra i segni più fortunati! Grazie all’influsso di alcuni pianeti, il vostro umore è veramente alle stelle e riuscirà a farvi brillare sia in amore che sul posto di lavoro. Mentre chi è nato sotto il segno dei Pesci dovrà preoccuparsi solo di riposare a sufficienza, nulla tormenta la vostra giornata, quindi godetevela!

Giornata leggermente sottotono per i Sagittario, che rischiano di trovarsi davanti a qualche problema inatteso da fronteggiare al più presto. Ma potete farcela, siete dei veri combattenti che non si fanno abbattere! Anche chi è nato sotto il segno della Vergine potrebbe trovarsi davanti qualche sfida durante questo 1° di aprile, avete tre pianeti in opposizione e potrebbe essere meglio evitare discussioni o litigi.

Ariete

Plutone in opposizione, anche se sta per lasciare la vostra orbita, potrebbe guastarvi un po’ l’umore durante la giornata del 1° aprile.

Tuttavia, in amore sembra che possiate veramente fare faville!



Vai all’oroscopo completo dell’Ariete

Toro

Amici del Toro, questo primo giorno d’aprile è tra i più favorevoli per voi! In amore le cose procedono a gonfie vele e qualche progetto potrebbe prendere presto forma, mentre i vostri sforzi sul posto di lavoro potrebbero presto portare i loro risultati!



Vai all’oroscopo completo del Toro

Gemelli

La vostra giornata, Gemelli, sarà per lo più positiva, ma il destino ha qualcosa in serbo per voi nei prossimi giorni, grazie all’influsso di due pianeti. Il recupero in amore sembra essere finalmente possibile, dopo un faticoso periodo di sforzi sul lavoro.





Vai all’oroscopo completo dei Gemelli

Cancro

Cari Cancro, il 1° aprile sembra essere una giornata veramente favorevole per voi! I vostri rapporti familiari potrebbero finalmente riuscire a sistemarsi, dando anche una ventata di aria fresca nella vostra relazione di coppia!



Vai all’oroscopo completo del Cancro

Leone

Quella del 1° aprile sarà una giornata abbastanza tranquilla per voi amici del Leone. In amore non sembrano esserci turbolenze ad aspettarvi, mentre sul lavoro qualcosa sembra che stia per ingranare nel modo giusto.





Vai all’oroscopo completo del Leone

Vergine

Amici della Vergine, la giornata del 1° aprile non si configura in modo del tutto positivo per voi. Qualche sfida potrebbe presentarvisi, ma sicuramente potete riuscire a fronteggiarla senza difficoltà, se vi rimboccate le maniche!



Vai all’oroscopo completo della Vergine

Bilancia

Voi della Bilancia avete affrontato un marzo abbastanza complicato, ma aprile finalmente sembra essere una ventata d’aria fresca! Questo potrebbe essere il momento più propizio per provare a buttarvi a capofitto nelle cose che vi spaventano.



Vai all’oroscopo completo della Bilancia

Scorpione

Un 1° di aprile veramente alle stelle per voi nati sotto il segno dello Scorpione.

Il vostro morale potrebbe essere alle stelle, riuscendo ad influenzare positivamente anche chi vi circonda. La realizzazione di un vostro sogno potrebbe essere alle porte!



Vai all’oroscopo completo dello Scorpione

Sagittario

Carissimi Sagittario, il 1° aprile non sembra avere sorprese negative o positive in serbo per voi. Potreste essere colpiti da un senso di irrequietezza, cercate di non farvi schiacciare! Qualche piccolo imprevisto potrebbe essere dietro l’angolo.



Vai all’oroscopo completo del Sagittario

Capricorno

Amici nati sotto il segno del Capricorno, il 1° aprile sembra volervi regalare un po’ di meritata fortuna!

Una vecchia conoscenza potrebbe tornare nella vostra vita, mentre chi è impegnato in una relazione potrebbe cominciare a fare qualche passo in più.



Vai all’oroscopo completo del Capricorno

Acquario

Il 1° aprile sarà una giornata abbastanza piatta per voi nati nel segno dell’Acquario. Nessuno stravolgimento sembra essere alle porte per le coppie in una relazione stabile, ma una piccola sfida da fronteggiare potrebbe presentarsi sul posto di lavoro.



Vai all’oroscopo completo dell’Acquario

Pesci

Un 1° aprile all’insegna del recupero sentimentale, fisico e mentale per voi Pesci. La famiglia potrebbe causare qualche piccolo grattacapo, ma con il supporto di qualcuno di fidato si può superare ogni cosa senza problemi!



Vai all’oroscopo completo dei Pesci