Oroscopo Sagittario domani 26 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

State attenti al pomeriggio di domenica, cari Sagittario, perché la Luna cambierà aspetto diventando a tutti gli effetti negativa, oltre che fastidiosa ovviamente. Ecco, dunque, che per voi sarà importante agire velocemente, concentrando le cose lavorative importanti nella mattinata, per poi passare un sereno e tranquillo pomeriggio senza impegni importanti.

Occhio, però, anche a Venere negativa per voi amici single.

Oroscopo Sagittario, 26 settembre: amore

La giornata amorosa che attende voi amici stabilmente impegnati sembra essere piuttosto tranquilla! Il rapporto con la vostra dolce metà procede con sicurezza, anche se va detto che non sarà esattamente semplicissimo fare dei passi avanti.

Invece, voi single del Sagittario sembrate essere al cospetto di una pessima giornata, in cui il massimo che potrete trovare sono delle delusioni.

Oroscopo Sagittario, 26 settembre: lavoro

Sul lavoro, invece, potreste raggiungere degli importanti successi, facendo dei buonissimi progressi verso il successo, cari amici del Sagittario!

Tutto questo, però, esclusivamente in mattinata, visto che poi il cambio di posizione della Luna dovrebbe annebbiare la vostra mente, rendendo incerto e faticoso il vostro procedere. Impegnatevi la mattina, magari facendo solamente mezzo turno.

Oroscopo Sagittario, 26 settembre: fortuna

La fortuna, infine, purtroppo non sembra avere nulla di particolarmente importante in serbo per voi in questa domenica, carissimi nati Sagittario. Non è detto che sia completamente assente, qualcosa di piccolo potrebbe sempre arrivare!