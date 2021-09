Oroscopo Scorpione domani 26 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Luna opposta e fastidiosa nel vostro cielo di questa giornata di domenica, carissimi Scorpione, opposta al vostro splendido Sole. Le cose peggiori sembrano potervi capitare soprattutto nella sfera sentimentale dove dovrete fronteggiare, quasi sicuramente, un faticoso litigio con il partner.

Piccole complicazioni anche in famiglia, mentre voi sembrate sentirvi decisamente stanchi, incappando in alcuni ritardi.

Leggi l’oroscopo del 26 settembre per tutti i segni:

Oroscopo Scorpione, 26 settembre: amore

Occhio, dunque, soprattutto all’amore in questa giornata di domenica decisamente poco serena, carissimi Scorpione impegnati stabilmente.

Un litigo con il vostro partner sembra decisamente potervi rovinare l’umore, senza che voi possiate farci nulla, se non risolverlo. Non sarà, però, al contempo neanche facile parlare ed esprimere ciò che provate con libertà e sicurezza.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 26 settembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, amici dello Scorpione, forse potrebbe convenirvi starvene direttamente a casa in questa domenica. Non perché la giornata in sé sia negativa, anzi la produttività è buone e i compiti che vi attendono, facili da portare a termine.

Tuttavia, voi dovreste sentirvi decisamente stanchi, poco invogliati a fare qualsiasi cosa importante, ma piuttosto desiderosi di riposare.

Oroscopo Scorpione, 26 settembre: fortuna

La fortuna, infine, quando le giornate sono sottotono come questa vostra domenica, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione, non sembra avere nulla in serbo. Non pensateci, non dateci peso e soprattutto non fatene un problema, non ne vale la pena.