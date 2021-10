Tale e quale Show e Carlo Conti: chi ha vinto la terza puntata e la classifica completa

Programmi TV

Tale e Quale Show si conferma il programma da battere nel venerdì sera televisivo. Carlo Conti continua infatti a macinare ottimi risultati in termini di ascolti grazie ad una formula riconoscibile e divertente, grazie anche alla frizzante giuria impreziosita ieri sera dall’imitazione di Mario Giordano del sempre apprezzato Ubaldo Pantani. La puntata andata in onda venerdì 1 ottobre 2021 ha visto il trionfo di Dennis Fantina nei panni di Michele Zarrillo, che ha conquistato i giudici con una imitazione perfetta ed intensa di Una rosa blu. Scopri tutte le posizioni in classifica e quali saranno le prossime imitazioni dei concorrenti in gara.

Tale e quale Show: il bilancio della terza puntata

Carlo Conti e la sua inconfondibile Tale e quale Show si sono confermati anche ieri sera come il programma più visto in televisione del venerdì sera, confermando gli ascolti delle puntate precedenti con un convincente 21,8 % di share. La puntata di venerdì 1 ottobre 2021 ha visto nuovamente i concorrenti protagonisti delle imitazioni più disparate, portando in studio uno spettacolo capace di mettersi ancora una volta alle spalle il reality show del GF Vip6 in onda su Canale5.

Il vincitore di puntata è stato Dennis Fantina, che ha emozionato con l’interpretazione di Una rosa blu di Michele Zarrillo, imponendosi davanti a Stefania Orlando e Deborah Johnson. Tonfo dei Gemelli di Guidonia dopo le due prime posizioni delle scorse mentre all’ultimo posto campeggia un divertente Biagio Izzo nei panni de I Righeira accompagnato per l’occasione dell’ex concorrente Francesco Paolantoni.

Tale e quale Show: la classifica della terza puntata

Carlo Conti ha condotto come al solito sapientemente la terza puntata del format di punta di casa Rai, distreggandosi bene tra le imitazioni dei concorrenti ed i siparietti polemici tra gli imitatori e la giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi ed il cattivissimo Cristiano Malgioglio.

Ecco la classifica completa della terza puntata stilata con i voti dei giudici, le preferenze social del pubblico da casa e le votazioni dei concorrenti in gara: