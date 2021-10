Oroscopo Paolo Fox domani 7 ottobre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Gemelli

Amici dei Gemelli, in questa giornata di giovedì dovete cercare di recuperare un po’ di quella compromessa stabilità che vi è mancata nell’ultimo periodo!

Se aveste vissuto una crisi amorosa, ora potete andare oltre senza difficoltà, tornando a sperare in quel bel futuro che vi siete disegnati! Occhio ancora alla confusione, procedete con la giusta e doverosa cautela, soprattutto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Bilancia

In questa giornata di giovedì, carissimi Bilancia, state attenti alle vostre economie, compromesse dall’ultimo periodo e probabilmente intaccate ulteriormente da una nuova spesa. Occhio anche alle insidie sul posto di lavoro, specialmente un litigio con un collega o un sottoposto nel caso siate in una posizione rilevante. Possibile recupero in amore, ma dovete impegnarvi un po’ anche voi.

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Acquario

Sono 24 ore importanti per voi nati sotto il segno dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per analizzare le vostre ultime giornate e capire cosa non sia andato per il verso giusto. La confusione è ancora parecchia, meglio evitare un grande impegno sul lavoro dal quale ricavereste solo fatiche e fastidi aggiuntivi. L’amore, invece, è decisamente positivo, ma state attenti alle possibili spese.