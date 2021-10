Oroscopo Paolo Fox domani 11 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Ariete

La Luna sembra essere abbastanza positiva in questa giornata di lunedì, per voi carissimi nati sotto l’Ariete, ma al contempo ancora anche leggermente fastidiosa.

Se da poco aveste iniziato un qualche nuovo progetto lavorativo, questo godrà di una grandissima spinta in avanti, altrimenti datevi da fare e iniziatelo che le possibilità ci sono! I risultati tardano ad arrivare, ma siate un po’ pazienti.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Leone

Amici del Leone, il vostro lunedì sembra essere interessato da una sorta di nuovo inizio lavorativo! Potrebbe arrivarvi una qualche nuova offerta lavorativa, per una posizione che avete sempre sognato, oppure una qualche miglioria nella vostra attuale posizione! Volete, insomma, cambiare qualcosa nella vostra vita, e chissà che potrebbe anche essere all’interno della sfera amorosa.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Sagittario

Ottimi Venere e la Luna nella vostra orbita di lunedì, cari amici del Sagittario, segno di una grande fortuna pronta ad allietarvi, almeno secondo le letture degli astri di Paolo Fox! La voglia di amare ed innamorarvi è sempre più pressante e forte per voi amici single, quindi non vi rimane che iniziare ad impegnarvi, cercando di ottenere ciò che desiderate! Sul lavoro dovrete ancora attendere un pochino.