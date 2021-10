Oroscopo Paolo Fox domani 11 ottobre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Cancro

Cari Cancro, è vero che l’ultimo periodo non è stato esattamente semplice o gratificante per il vostro segno, ma nella seconda metà di questo mese vedrete che le cose cambieranno in maniera piuttosto netta!

Già adesso, in questa giornata di lunedì, dovreste avvertire delle piccole migliorie in alcuni campi! L’amore può migliorare, ma ci sono alcune questioni che vanno necessariamente affrontate.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Scorpione

Nel corso di questa giornata di lunedì, amici dello Scorpione, le letture degli astri di Paolo Fox sembrano invitarvi ad evitare qualsiasi pensieri negativo o opprimente. Certo, non sempre è facile avere controllo sui propri pensieri, ma cercate almeno di non stare tutto il giorno a rimuginare su cose che in fin dei conti non sono così tanto importanti. Le energie sono tante, lavorate e fatelo molto!

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Pesci

Occhio, carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci, perché questa giornata di lunedì sembra volervi causare una notevole sensazione di confusione, specialmente per quanto riguarda l’amore. Piccole discussioni potrebbero rovinarvi l’umore, cercate di calmarvi che tutto si può risolvere senza troppi fastidi! Se il destino vi pone davanti ad una scelta, affrontatela a testa alta, senza ascoltare il giudizio altrui.