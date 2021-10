Oroscopo Paolo Fox domani 11 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Toro

Carissimi amici del Toro, il vostro lunedì sembra essere pregno di ottime opportunità a livello astrale!

Cercate solo di porre la giusta attenzione nelle scelte che fate in giornata, non dubitate di voi stessi e del vostro giudizio, se vi sembra la scelta giusta, fatela, ma senza impeto! Sul lavoro non fatevi fermare, dei piccoli ostacoli potrebbero sempre attendervi, ma siete o no dei combattenti?!

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Vergine

Una giornata particolarmente pesante, cari Vergine, sembra attendervi alle porte di questo lunedì, state attenti.

Non riuscirete a sentirvi soddisfatti per nessuna di quelle cose che siete riusciti a fare nell’ultimo periodo, che in fin dei conti è stato anche piuttosto produttivo. In generale, comunque, questa sensazione sembra volervi seguire per tutta la settimana, occhio a non farvi abbattere.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre: Capricorno

Tanti pensieri, tante cose da fare e pochissima voglia di impegnarvi, oltre che delle scarsissime energie. Questo sembra attendervi, amici nati sotto il Capricorno, in questa giornata di lunedì, stando alle letture degli astri di Paolo Fox. Sappiate prendervi il tempo che vi serve, fermandovi quando le cose si fanno troppo impegnative, e fidatevi un po’ di più del vostro intuito, non sbaglia spesso.